Pelin Karahan kimdir eşi ne iş yapıyor?

Kavak Yelleri'nde oynadığı karakter ile hayatımıza giren ve daha sonra pek çok dizide yer alan Pelin Karahan kendini yemek programlarına adadı. Show Tv'de yemek programı sunan Pelin Karahan'a gelin yakından bakalım.

Oyunculuk kariyerinde başarılı çalışmalara imza atarak adını duyuran ancak popülerliğini Kavak Yelleri isimli televizyon dizisi ile kazanan başarılı oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim 1984’te doğdu. Ankara Arı Koleji’nde İlkokulu okudu. Ortaokulu Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda ve Ödemiş İlköğretim Okulunda bitirdikten sonra Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm İşletme’de okudu. Okul bitince İstanbul’a geldi İnteraktif reklam hizmeti veren bir şirkette müşteri ve halkla ilişkilerde çalıştı. Aynı zamanda manken Neşe Erberk’in Erberk Ajans’sına kaydoldu. Demirdöküm reklam filmi ile reklam çekimlerine başladı. Daha sonra Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti,Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı.

Pelin Karahan, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci,Dağhan Külegeç, Aslı Enver, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2011 yılında Medya ve Sanat Ödüllerinden, Kavak Yelleri dizisindeki rolü için “En Başarılı Bayan Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır. Pelin Karahan, 23 Ekim 2011 tarihinde pilates eğitmeni Erdinç Bekiroglu ile Barcelona'da evlendi. 19 Kasım 2013 tarihinde boşandı.

BEDRİ GÜNTAY İLE 2014 YILINDA EVLENDİ 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Demir adında bir oğlu oldu. Pelin Karahan, 2012 yılında da “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan karakterini hayat veren Pelin Karahan, en son Yeter dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

Pelin Karahan eşi ve çocuklarıyla sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. 2 oğlu olan Pelin Karahan çocuklarıyla yemek yapmayı çok seviyor.