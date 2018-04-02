Pelin Çift o uçakta kaydetti! Esra Erol ve Ajda Pekkan da var...

Sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek üzere THY uçağı ile Hatay’a gitti. İstanbul’dan kalkan uçakta, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Serkan Çağrı gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Tolga Zengin ve gazeteciler de yer aldı.

Renkli anların yaşandığı yolculukta sanatçı Esat Kabaklı’nın seslendirdiği "Bil Oğlum" türküsüne Serkan Çağrı klarneti ile eşlik etti. O anlar televizyoncu Pelin Çift tarafından cep telefonuna kaydedildi. Ünlü sunucu bugün görüntüleri twitter hesabından yayınlayınca uçaktaki ilginç anlar medyaya düştü. Esra Erol, Yavuz Bingöl, Necati Şaşmaz ve Ajda Pekkan başta olmak üzere bakın ünlülerin o türkü esnasındaki halleri;