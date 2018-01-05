Pelin Akil'in parmağına ne oldu? dikkat çeken detay

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni filmi 'Arif v 216'nın galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Birçok ünlü ismin akın ettiği geceye, güzel oyuncu Pelin Akil de eşiyle birlikte katıldı. Parmağındaki sargıyla dikkat çeken Akil, yılbaşı gecesi hediye paketini açarken elini kestiğini söyledi: “Köpeğimin azizliğine uğrayıp yere düştüm, elimi kestim. Dikiş atıldı.” Twitter

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Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni filmi 'Arif v 216'nın galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Birçok ünlü ismin akın ettiği geceye, güzel oyuncu Pelin Akil de eşiyle birlikte katıldı. Parmağındaki sargıyla dikkat çeken Akil, yılbaşı gecesi hediye paketini açarken elini kestiğini söyledi: “Köpeğimin azizliğine uğrayıp yere düştüm, elimi kestim. Dikiş atıldı.” Twitter

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Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni filmi 'Arif v 216'nın galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Birçok ünlü ismin akın ettiği geceye, güzel oyuncu Pelin Akil de eşiyle birlikte katıldı. Parmağındaki sargıyla dikkat çeken Akil, yılbaşı gecesi hediye paketini açarken elini kestiğini söyledi: “Köpeğimin azizliğine uğrayıp yere düştüm, elimi kestim. Dikiş atıldı.” Twitter

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