Pelin Akil'den duygusal paylaşım: Bebeğimi görmeni çok isterdim

Pelin Akil'den duygusal paylaşım: Bebeğimi görmeni çok isterdim

Ünlü oyuncu Pelin Akil ağustos 2016'da Anıl Altan ile dünya evine girmişti. Bundan 40 gün önce anneannesini kaybeden oyuncu Akil, onunla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

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Pelin Akil'den duygusal paylaşım: Bebeğimi görmeni çok isterdim

''Tam 40 gün oldu seni son gördüğümden bugüne anneannem, gittiğinden beri bi garip hallerdeyim. Bir mucize fotoğrafın düşer, bir perde oynar da buralardayım yanındayım dersin diye… Alzheimer gelip bulmuştu seni uzun zaman önce, tiyatrom olurdu muhakkak bir oyunuma annem getirsin istedim, 'Zor olur onun için,yürüyemez hem anlamaz bir şey' derdi annemler ben yine de ısrarla getirmelerini istedim, iyi ki de istemişim. Bir şey diyemesen de hep gördüm o gurur duyan izleyişini. Sana yetti mi bilmem ama bana yetti. Oyunumu, evden alınmamı, nikahımı, her anımı gör istedim. Ah bir de Allah verir de bebeğimi görmeni çok isterdim, ama sonu yok onu da görsen torunun torununu görmeni isterdim herhalde. Neyse çok uzattım iyi ki her anımda yanımdaydın ama seni çok özlüyorum. Pamuk saçlım, güzel gülüşlüm. Seni unutursam kalbim kurusun,seni çok seviyorum.''

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Pelin Akil'den duygusal paylaşım: Bebeğimi görmeni çok isterdim

PELİN AKİL KİMDİR? Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğDU. İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümünde 2 yıl okudu. Ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı. 2007 – 2011 tarihleri arasında Fox TV de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı.

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Pelin Akil'den duygusal paylaşım: Bebeğimi görmeni çok isterdim

2013 yılında, Korhan Abay'ın yazdığı ve Bora Severcan'ın yönettiği, Volkan Severcan'ın da oynadığı "Sersefil (Korkuyorum Sevgilim)" adlı tiyatro eserinde oynadı. 2013 yılında Özcan Deniz ve Yasemin Allen'in başrollerde olduğu "Su ve Ateş" filminde rol aldı. 2014 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "Kızıl Elma" adlı dizide Furkan Palalı, Zeynep Eronat, Erdal Cindoruk gibi oyuncularla başrol oynadı.

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