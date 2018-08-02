Pelin Akil hamile mi ? İşte dikkat çeken detay

Ünlüler dünyasının en samimi en mutlu çiftleri arasında gösterilen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında güneşlenen çift objektiflere yansıdı. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden Pelin Akil'in göbeğini gizlemeye çalışması, "Acaba hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi

Tatillerini genellikle yurt dışında yapan ancak bu yıl Bodrum'u tercih eden çift, arkadaş grubu ile birlikte Ege'nin mavi sularına kendilerini bıraktı. Gün boyu iskelede güneşlenen ve bol bol sohbet eden ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince önlem aldı. Muhabirleri fark ettiği için yerinden kalkan Akil, pareosunu sırtını dönerek giydi.