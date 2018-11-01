Pekmezin içine tereyağı ekleyip içmenin faydaları nedir?

Üst solunum rahatsızlıkları ile ortaya çıkan boğaz enfeksiyonu sürekli öksürüğe neden olur. Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu rahatsızlık uzun sürdüğünde ciddi boğaz hastalıklarına davetiye çıkarabilir.

Özellikle gece uykusunda başlayan ve boğaz kuruyana kadar devam öksürüğe ilk andan itibaren şifa olan mucize ikili tereyağı ve pekmez ikilisinin hazırlanışı nasıldır?

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pekmez



Hazırlanışı

Keçiboynuzu ya da üzümü bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içe suyu da katarak bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Daha sonra tereyağını içine katın. Katı hale gelen bu karışımı ılık halde sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı tüketin.

Faydaları nelerdir?

- Karışım boğazın yumuşamasını sağlamanın yanı sıra mikroplarında sayısını azaltarak iltihabı önler.

- Karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar.

- Yemek borusu, mide ve bağırsaklarıdaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur.