Peker Açıkalın’dan İvana Sert’e 'Motor'

Karımı Gördünüz mü?’ isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak sözler söyledi. Peker Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı modacı Ivana Sert’e sitemkar ve argo ifadeler kullandı.

Program sunucusunun “İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Açıkalın, “O zaman soy adını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi.

Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın’a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil’ diyorsunuz” diye karşılık verdi.

Açıkalın sunucu İlkay Buharlı'nun bu yorumuna da cevabı sert oldu: “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış..."

Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert’e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçırdı. Deneyimli oyuncunun, program yorumcusunun İvana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından “Motor” dediği duyuldu.