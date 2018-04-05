Peker Açıkalın’dan İvana Sert’e 'Motor'

Karımı Gördünüz mü?’ isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak sözler söyledi. Peker Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı modacı Ivana Sert’e sitemkar ve argo ifadeler kullandı.

Program sunucusunun “İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Açıkalın, “O zaman soy adını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi.

Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın’a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil’ diyorsunuz” diye karşılık verdi.

Açıkalın sunucu İlkay Buharlı'nun bu yorumuna da cevabı sert oldu: “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış..."

Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert’e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçırdı. Deneyimli oyuncunun, program yorumcusunun İvana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından “Motor” dediği duyuldu.

  • Magazin 05 Nisan 2018 11:18
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Peker Açıkalın’dan İvana Sert’e 'Motor' videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro