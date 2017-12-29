Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla ameliyat oldum

Beş yıldır dizide oynamayan Peker Açıkalın, 'Baba 1,5' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Baba 1,5' filminde Rüzgar Erkoçlar'ın babası rolündeki bir mafya babasını canlandıracak olan Peker Açıkalın, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi.

Filmde canlandıracağı mafya babası karakterinin Türk usulü olduğunu belirten Peker Açıkalın, "Bizim babamız Türk babası, küfür ve kötü hareketleri yok. Türk örf ve adetlerine göre şekillenmiş bir baba" ifadelerini kullandı.

Peker Açıkalın, 3 yıl önce verdiği röportajda 30 yaşına kadar ateist olduğunu ancak daha sonra, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Bir anda doğanın bana fısıldayan bir varlık olduğunu keşfettim. Ve dedim ki “Bunun bir sebebi olması lazım”... Oturup İncil’i okudum, arkasından Tevrat’ı ve Kuran’ı... Gerçekten Kuran’a gönülden inandım.