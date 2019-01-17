  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Pazarları işe çağrıldı rekor tazminat kazandı

Pazarları işe çağrıldı rekor tazminat kazandı

Kilisedeki işi nedeni ile pazarları çalışamayacağını söyleyen kadın buna rağmen işe başladıktan sonra pazarlar mesaiye çağrıldı. Üstüne üstlük işten de kovulan kadın dava açınca rekor bir tazminat kazandı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 15:44 - Güncelleme: 17-01-2019 15:44

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir otelde bulaşıkçı olarak görev yapan bir kadın, iş yerine açtığı davada 21,5 milyon dolarlık tazminat kazandı. Marie Jean Pierre, yasalar gereği tazminatın yaklaşık dörtte birini alabilecek.

60 yaşındaki kadın işe girmeden önce kilisedeki gönüllü işlerinden dolayı pazar günleri çalışamayacağını belirtmesine rağmen her pazar mesaiye çağrıldığı ve sonrasında işten atıldığı gerekçesiyle Conrad Miami adlı otele dava açtı. Otel yetkilileri ise Pierre'in kilisede görevli olduğunu ve neden sürekli pazar günleri izin istediğini bilmediklerini savundu.

MAHKEME KADINI HAKLI BULDU
Mahkeme, ırk, din ve cinsiyet nedeniyle iş yerinde ayrımcılığı yasaklayan kanuna işaret ederek kadını haklı buldu. Tazminatlardaki kısıtlamadan haberdar olmayan mahkeme jürisi, 6 çocuk annesi Pierre'e 21,5 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

SINIRLAMA YÜZÜNDEN 500 BİN DOLAR ALACAK
Tazminatlarda uygulanan azami sınır nedeniyle Pierre en fazla 500 bin dolar alabilecek.

Pierre'in avukatı, bu sınırlamayı bilmesine rağmen, ortada bir haksızlık olduğu için mahkemede özellikle 50 milyon dolar talep ettiğini belirtti.

Jürinin kararını hayal kırıklığıyla karşılayan Hilton, davada gerçeklerin sunulmadığını öne süren bir açıklama yaptı.

OTEL İTİRAZ EDECEK
Açıklamada, "Sayın Pierre'in 10 yıllık iş geçmişinde, şahsi ve dini sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çok kez fedakarlıklarda bulunuldu. Karara itiraz etmeyi planlıyoruz. Conrad Miami tüm ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı kucaklayan bir otel olmuştur ve olmayada devam edecektir." denildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Pazarları işe çağrıldı rekor tazminat kazandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro