Pazarları işe çağrıldı rekor tazminat kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir otelde bulaşıkçı olarak görev yapan bir kadın, iş yerine açtığı davada 21,5 milyon dolarlık tazminat kazandı. Marie Jean Pierre, yasalar gereği tazminatın yaklaşık dörtte birini alabilecek.

60 yaşındaki kadın işe girmeden önce kilisedeki gönüllü işlerinden dolayı pazar günleri çalışamayacağını belirtmesine rağmen her pazar mesaiye çağrıldığı ve sonrasında işten atıldığı gerekçesiyle Conrad Miami adlı otele dava açtı. Otel yetkilileri ise Pierre'in kilisede görevli olduğunu ve neden sürekli pazar günleri izin istediğini bilmediklerini savundu.

MAHKEME KADINI HAKLI BULDU

Mahkeme, ırk, din ve cinsiyet nedeniyle iş yerinde ayrımcılığı yasaklayan kanuna işaret ederek kadını haklı buldu. Tazminatlardaki kısıtlamadan haberdar olmayan mahkeme jürisi, 6 çocuk annesi Pierre'e 21,5 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

SINIRLAMA YÜZÜNDEN 500 BİN DOLAR ALACAK

Tazminatlarda uygulanan azami sınır nedeniyle Pierre en fazla 500 bin dolar alabilecek.

Pierre'in avukatı, bu sınırlamayı bilmesine rağmen, ortada bir haksızlık olduğu için mahkemede özellikle 50 milyon dolar talep ettiğini belirtti.

Jürinin kararını hayal kırıklığıyla karşılayan Hilton, davada gerçeklerin sunulmadığını öne süren bir açıklama yaptı.

OTEL İTİRAZ EDECEK

Açıklamada, "Sayın Pierre'in 10 yıllık iş geçmişinde, şahsi ve dini sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çok kez fedakarlıklarda bulunuldu. Karara itiraz etmeyi planlıyoruz. Conrad Miami tüm ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı kucaklayan bir otel olmuştur ve olmayada devam edecektir." denildi.