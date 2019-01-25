Pazarı zam vurdu fiyatlar 3 kat arttı oda başkanları başka esnaf başka konuştu

ANTALYA başta olmak üzere son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin pazara yansıyıp yansımayacağı merak konusu olurken esnaftan başka Ziraat Odaları Başkanlarından ise başka açıklama geldi.

Pazarda fırtına ve soğuk havalar nedeni ile fiyatlar artarken fırtına ve dolunun en etkili olduğu bölgelerden biri olan Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, doğal felaketle yaşanan zarara bağlı olarak pazarda fiyat artışının olmayacağını söyledi. Hal fiyatlarının belli olduğuna dikkat çeken Kökce,"Şu anda en yüksek sivri biber. Bizden 10 liraya çıkıyor. Domates 4-5 liraya çıkıyor. Yaşanan bu felaketin fiyatları yükselteceğini sanmıyorum. Çünkü biz 50 bin dönüm alanda üretim yapıyoruz” dedi. Twitter

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Zararın sadece bin dönümde gerçekleştiğine dikkat çeken Kökce şu ifadeleri kullandı: "49 bin dönümde üretimimiz devam ediyor. Ama karaborsacılar yaşanan bu felaketi bahane edip devreye girebilir. Mal yok bahanesi ile fiyatlar artabilir. Daha önce yaşanan felaketler sonrası bizim burada fiyatlarımız hiç artmadı.” Twitter

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BÜYÜKŞEHİRLER PORTAKALI UNUTUSUN...Finike’nin Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ise İstanbul ve Ankara’da Şubat ayından sonra Finike portakalı bulunmasının artık çok zor olduğunu belirtti. Başkan Sarıçobanoğlu, “Zaten 20 gündür yağış olduğu için ilaç atamıyorduk. İstanbul, Ankara şubat ayından sonra Finike portakalı yiyemez. Zaten ilaç atamadığımız için sıkıntılı olan ürünün yüzde 40’ı kayboldu. Bizde fiyatlar hep aynı. Çiftçinin herhangi bir şeye zam yaptığı yok” ifadelerini kullandı. Twitter

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