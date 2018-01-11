Pazardan dönüyordu! Kadıköy’de hafriyat kamyonu dehşeti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadıköy’de pazardan çıkan bir kadın, hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın cesedini siyah bir örtüyle örttü. Alınan bilgiye göre, pazar arabasıyla Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Gündüzoğlu'na T.A'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





