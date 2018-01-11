Pazardan dönüyordu! Kadıköy’de hafriyat kamyonu dehşeti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadıköy’de pazardan çıkan bir kadın, hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın cesedini siyah bir örtüyle örttü. Alınan bilgiye göre, pazar arabasıyla Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Gündüzoğlu'na T.A'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORDU: Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erenköy pazarında alışveriş yaptıktan sonra evine döndüğü bildirilen Gündüzoğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: Bu arada olay yerinde toplanan vatandaşlar, hafriyat kamyonlarının trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehir içine girmemesini istedi.
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