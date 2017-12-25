Pazardan 2 dolara aldı sonra milyoner oldu

Pazardan 2 dolara aldı sonra milyoner oldu

PAZARDAN ALDIĞINIZ BİR ŞEYLE NASIL MİLYONER OLABİLİRSİNİZ? Özellikle bit pazarlarında akla hayale sığmayan şeyler bulabiliyorsunuz. Buna değer olmayan antika parçalarda dahil. Belki antika parçalardan hoşlanmayabilirsiniz ama onların tarihin bir yerlerinden kopup gelmesi başkaları için farklı duygular uyandırıyor olabilir. Özellikle bu tür parçaları bulmak için bit pazarlarında gezenler bile var. Onlardan biride Rendy.

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Pazardan 2 dolara aldı sonra milyoner oldu

Rendy isimli bu adam tam bir bit pazarı aşığı. İşte yine o bit pazarı gezilerinden birinde siyah beyaz ve sadece 2 dolarlık bu fotoğraflardan aldı. Fotoğrafları önce alıp almamak konusunda düşünen Rendy'nin fotoğraflar dikkatini öyle çok çekti ki sonunda onları aldı. Ve bu kararı onun hayatını değiştirdi.

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Pazardan 2 dolara aldı sonra milyoner oldu

Aldığı fotoğrafların içinde öyle bir fotoğraf vardı ki, bu fotoğraftan sadece dünyada bir kişide vardı. Ama Rendy'nin bulması sayesinde bu sayı ikiye çıktı. Peki neydi bu fotoğrafın özelliği?

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Pazardan 2 dolara aldı sonra milyoner oldu

İŞTE RENDY'NİN BULDUĞU O FOTOĞRAF; Fotoğraf karelerini inceleyen Rendy, dikkatli incelediği sırada tanıdık bir yüze rastladı. Durun durun, akrabası değil... Daha çok dünya çapında tanınan bir isimdi o.

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