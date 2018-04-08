Pazar günü korkunç haber: Canavar yakalandı!

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi ve 2 üvey oğlunu döverek ve boğarak öldürdüğü iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Pazar günü korkunç haber: Canavar yakalandı!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde eşi Güzel Belli (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne’yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan M.Y.’yi (14) kaçıran Hayati Belli (47) yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan Belli, kaçırdığı üvey kızı M.’ye de ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyledi.

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Pazar günü korkunç haber: Canavar yakalandı!

Olay, Marmaraereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce ’fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak’ suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi.

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Pazar günü korkunç haber: Canavar yakalandı!

Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne’ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan M.Y.’yi de tehditle kaçırdı.

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Pazar günü korkunç haber: Canavar yakalandı!

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli’yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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