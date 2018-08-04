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Pazar günü denize gireceklere flaş uyarı!

Pazar günü denize gireceklere flaş uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pazar günü denize girecek vatandaşları uyardı. Uyarıda, rüzgarın poyraza dönüşmesi nedeniyle can güvenliği bakımından risk oluşacağı ve dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulacağı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 18:34 - Güncelleme: 04-08-2018 18:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pazar günü denize girecek vatandaşları can güvenliği konusunda uyardı. Uyarıda, rüzgarın poyraza dönüşeceği vurgulanarak, "İstanbul’un Karadeniz kıyılarında rüzgarın poyraza dönüşmesi nedeniyle denize girmek can güvenliği bakımından büyük risk oluşturmaktır" denildi.

Dalga yüksekliğinin ise 1 metreyi bulacağının vurgulandığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Meteorolojik tahminlere göre; Pazar (yarın) günü rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden sert, aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km\s) etkili olacağı ve Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1 metreye kadar oluşabileceği tahmin edilmektir.

Karadeniz kıyıları Şile'de Ayazma, Uzunkum, Kabakoz, Ağva, Kurfalı kıyıları, Beykoz'da Riva kıyısı, Arnavutköy'de Karaburun, Ağaçlı kıyıları, Çatalca'da Çilingoz, Ormanlı, Karacaköy sahilinde esen rüzgarların denizi kabartması ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşturmaktadır.

Vatandaşların cankurtaran ekiplerinin görev yaptığı 38 plajda denize girmeleri ve cankurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri hayati açıdan önem taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaj can kurtarma ekipleri bugün 250 boğulma olayına müdahale etti. Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyiniz."

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