Pazar eğlencesi feci sonla bitti! Karısının gözleri önünde...

SON SÖZÜ "İP AT BANA" OLDU: Kuloğlu ailesinin bir yakını yaşananları, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su almış. Su alınca denize atlıyor kendisi nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘İp at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor” sözleriyle anlattı.