Paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla tepki topladı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki takipçilerini hem şaşırttı hem de tepki topladı.18 yaşını dolduran Tilki tütün mamülüyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinin yaoğun tepkileriyle karşılaştı. Twitter

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Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla tepki topladı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki takipçilerini hem şaşırttı hem de tepki topladı.18 yaşını dolduran Tilki tütün mamülüyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinin yaoğun tepkileriyle karşılaştı. Twitter

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Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla tepki topladı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki takipçilerini hem şaşırttı hem de tepki topladı.18 yaşını dolduran Tilki tütün mamülüyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinin yaoğun tepkileriyle karşılaştı. Twitter

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