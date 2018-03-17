Paylaşımı olay oldu! Sıla'dan derin göğüs dekoltesi

Oyuncu Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra kendini işine veren ve imaj değişikli yaparak farklı bir görünüme sahip olan güzel şarkıcı Sıla, dün akşam Rotterdam'da konser verdi. Hayranlarıyla bir araya gelen popçu Sıla, seslendirdiği şarkılarla ve sahne performansıyla tam not aldı. Eski ve yeni eserlerini seslendiren Sıla, her zamanki gibi rüzgar gibi esti sahnede.
Ünlü popçu Sıla, sesinin yanı sıra giydiği derin göğüs dekolteli beyaz kıyafetiyle de olay oldu. Sıla, gecede derin dekolteli bir kıyafet tercih etti. Sıla'nın "Şahane Rotterdam konserinden" notuyla Instagram'da paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Sıla, kusursuz fiziği ile seyircileri büyüledi. Takipçileri ise ünlü popçuya övgüler yağdırdı.
İşte o fotoğraflar...
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