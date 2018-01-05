  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm bu akşam var mı TRT 1 yayın akışı

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm bu akşam var mı TRT 1 yayın akışı

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman bu akşam var mı? Payitaht Abdülhamid'in 32.yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Payitaht Abdülhamid neden yayınlanmadı yeni bölüm ne zaman olacak?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-01-2018 17:08 - Güncelleme: 05-01-2018 17:08

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm hangi gün sorusu google'da aranmaya başlandı. Cuma günleri saat 20:00'de ekrana gelen Payitaht Abdülhamid ile ilgili tüm bilgiler internethaber'de.

Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu hafta ekranlarda yer almayacak. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'in 32. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Payitaht Abdülhamid dizisi yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ertelenerek 12 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak.

PATİYAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sultan Abdülhamid Kudüs’ten toprak isteyen Herzl’a ağır bir karşılık verir. Herzl’ın Sultan Abdülhamid’e olan nefreti perçinlenirken, bir diğer düşman Parvus ise hain planlarına devam etmektedir. Sultan Abdülhamid Osmanlı’yı güçlendirmek için yeni bir ordu kurarken, Alman İmparatoru Wilhelm ile de bir ortaklık kurmayı planlamaktadır. Parvus Osmanlı-Alman ittifakını bozmak için harekete geçer. Parvus’un safına çektiği bir Alman askerinin Osmanlı sancağını yakma girişimiyle başlayan husumet, Murad’ın askeri vurup esir düşmesine ve iki ülkenin arasında kriz çıkmasına kadar uzanır. Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi mutlu etmek hedefindedir. Bidar Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Payitaht Abdülhamid yeni bölüm bu akşam var mı TRT 1 yayın akışı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat