Payitaht Abdülhamid dizisinde unutulmaz ABD sahnesi!

TRT 1'de ekranlara gelen ve büyük ilgi gören Payitaht Abdülhamid dizisininin Twitter hesabı, yeni sezonun anonsunu yaparken, son günlerin en önemli gündem konusu olan ABD'nin yaptırım tehdidine göndermede bulundu.

Dizide yer alan bir sahnede, Tahsin Paşa ile ABD temsilcisinin diyaloğu yer alıyor...

İNDİRİN O AYAĞINIZI!: Sultan Abdülhamid Han'la görüşmeyi ümit ederek saraya gelen ABD temsilcisi Tahsin Paşa'yı karşısında bulur. Bacak bacak üstüne atarak Sultan'ı bekleyen ABD'li, Tahsin Paşa'nın 'indirin o ayağınızı' şeklindeki uyarısıyla neye uğradığını şaşırır ve 'afedersiniz, bir Osmanlı paşasının karşısında olduğumu unutmuşum' şeklinde yanıt verir.

OSMANLI PAŞASININ KARŞISINDA DEĞİL, HALİFE'NİN SARAYINDASINIZ!: Tahsin Paşa ise bu cevap karşısında enfes bir cevap verir: Osmanlı paşasının karşısında olduğunuz için değil, Halife'nin sarayında olduğunuz için indireceksiniz ayağınızı.Habere DönFacebook'ta paylaşTwitter'da paylaşSitene Ekle