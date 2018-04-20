Payitaht Abdülhamid 48. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 48. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Abdülhamid, Parvus’un kendisine vermiş olduğu sandıktaki zehirli tozun etkisiyle giderek hastalanırken, Parvus amacına yaklaşmaktadır. Pavrus, Gertrude Bell ile iş birliği yaparak Abdülhamid’i tahttan indirecek kalkışmayı hızlandırır. Ayrıca, Sabahattin’i de kendi safına alan Parvus, Mahmud Paşa ve oğlunun arasının giderek açılmasına neden olacaktır.

Tıpkı Parvus’un planladığı gibi ordu yolları tutmuş, hepsi kışlalarından Abdülhamid’i indirmek için çıkmıştır!.. Boğazda ise bir gemi beklemektedir ve eğer “Abdülhamid tahtını bırakmakta direnirse” Saray, içindekilerle birlikte topa tutulacaktır.

Bidar ve haremdekiler, yaklaşan bu büyük tehlikeden habersiz, Abdülhamid’in hastalığının üzüntüsü yaşarken, Handan, Efsun’la olan tartışmasının ardından bebeğini kaybeder.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 48. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.