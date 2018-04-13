Payitaht Abdülhamid 47. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 47. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Parvus içeriden, Karaso, Gertrude Bell ve Sabahattin dışarıdan Abdülhamid’i kıskaca alırlar. Karaso’nun fitilini yaktığı ateş sokakları sarar. Bell’in pervasızca uzattığı el, kutsal bir kitabı kirletir. Parvus, Sabahattin aracılığıyla Sarayın kalbine ilerler.

Seniha ve Bidar’ın oğulları üzerinden çekişmeleri devam eder. Seniha, Sabahattin’in onurunu kurtarmayı başarır. Bu kez de Bidar Abdülkadir’e olan güvenini kaybeder. Handan en büyük korkusuyla, Efsun ise Handan’ın düşmanlığının gerçek nedeniyle yüzleşir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 47. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 47. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirisiniz.