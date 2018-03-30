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Payitaht Abdülhamid 45. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Payitaht Abdülhamid 45. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Payitaht Abdülhamid 45. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 6 Nisan 2018 cuma günü erkana gelecek Payitaht Abdülhamid dizisinin 45. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle nefesleri kesen Payitaht Abdülhamid 45. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:05 - Güncelleme: 30-03-2018 16:05

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 45. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Abdülhamid keskin zekâsıyla Parvus’un planını lehine çevirmiş ve bu sayede Sarıyer tabyalarını güçlendirmiştir. Ancak hain planların ardı arkası kesilmemekte, Parvus’un yanı sıra, Gertrude Bell de Arap aşiretleri üzerinden Abdülhamid’e karşı büyük bir oyun oynamaktadır. Abdülhamid, Şehzade Mehmet Selim’in Saraya gelişi ile son derece mutlu olurken, Abdülkadir ise ağabeyinin varlığından bir o kadar rahatsızdır.

Parvus ve Herzl, Selim Paşa’yı Sadrazamlık vaadiyle tuzağa düşürmeye çalışırlar, Mahmud Paşa da var gücüyle Sadrazam olmaya çabalar. Ve Abdülhamid nihayet beklenen seçimi yapar!

Abdülkadir ve Pakize’nin düğünü de Naime ve Kemalettin’in düğünüyle birlikte yapılır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 45. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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