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Payitaht Abdülhamid 44. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Payitaht Abdülhamid 44. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Payitaht Abdülhamid 44. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 30 Mart 2018 cuma günü erkana gelecek Payitaht Abdülhamid dizisinin 44. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle nefesleri kesen Payitaht Abdülhamid 44. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 11:07 - Güncelleme: 23-03-2018 11:07

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 44. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı. 

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Abdülhamid, Parvus’u sadece satranç masasında değil, bütün siyasi hamlelerinde de mat etmekte ve Parvus giderek daha çok bilenmektedir.

Parvus, Ruslar ve Bulgar çeteleri üzerinden oyununa devam ederken, Abdülhamid’i ve Osmanlı İmparatorluğu’nu bu kez uluslararası, büyük bir krizin içine sokacaktır.

Öte yandan, Gertrude Bell, Arap Medeniyetinin yükselmesi için Osmanlı’dan bağımsız olmaları gerektiğini düşünmektedir. Abdülhamid’e karşı gizliden bir stratejik savaş başlatır.

Fehim Paşa, Payitaht’taki afyon ticaretinin önünü kesmeye çalışırken, sarsıcı bir ihanetle karşılaşır.

Bidar Sultan ve Seniha Sultan arasındaki sular bir türlü durulmamaktadır. Seniha Sultan, Mehmet Selim’in ve karısı Handan’ın Saraya gelmesini sağlar. Onun bu hamlesi planladığı gibi Abdülkadir’in ve Bidar Sultan’ın keyfini fena kaçıracaktır.

Rus gemileri Osmanlı sularına girmiş, her şey Parvus’un planladığı gibi işlemektedir... Abdülhamid’in bu defa çıkacak krizin önünü alması çok zor görünmektedir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 44. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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