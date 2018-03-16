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Payitaht Abdülhamid 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Payitaht Abdülhamid 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Payitaht Abdülhamid 43. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 23 Mart 2018 cuma günü erkana gelecek Payitaht Abdülhamid dizisinin 43. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle nefesleri kesen Payitaht Abdülhamid 43. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 16:42 - Güncelleme: 16-03-2018 16:42

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 43. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı. 

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?  Sultan Abdülhamid, keskin zekasıyla Parvus’un oyununu bozmuş, büyük bir katliamın olmasını engellemiştir. Bu sırada İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıkar. Osmanlı topraklarında kazı yapmak için izin ister. Ancak genç kadının Abdülhamid’in hilafetini bitirmek için büyük bir planı vardır.

Mahmud Paşa ve Selim Paşa Sadrazamlık yarışı içindeyken, Sabahattin ve Abdülkadir de Pakize’yi evlenmeye ikna etmek için yarışa girmiştir adeta. Parvus, peşinde olduğu Fehim Paşa’yı tuzağa düşürmek için bir plan hazırlar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 43. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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