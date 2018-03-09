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Payitaht Abdülhamid 42. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Payitaht Abdülhamid 42. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Payitaht Abdülhamid 42. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 16 Mart 2018 cuma günü erkana gelecek Payitaht Abdülhamid dizisinin 42. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle nefesleri kesen Payitaht Abdülhamid 42. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 17:01 - Güncelleme: 09-03-2018 17:01

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 42. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı. 

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 40. BÖLÜMDE NELER OLDU? Meyid, Abdülhamid’e Parvus’un sırlarıyla dolu olan kasadan bahseder. Vladimir ölürken bu gizli kasanın anahtarını Meyid’e vermiş, bu sayede Parvus’un ajanlarıyla kurduğu iletişim ağına ulaşılmıştır.

Parvus’un yabancı bir posta teşkilatı aracılığıyla, şifreli bir şekilde haberleştiğini fark eden Abdülhamid, şifreleri çözüp, devleti hakkında kurulan hain planları ortaya çıkarmaya çalışır.

Öte yandan Parvus, tarihi bir katliam yaratacak büyük bir isyan çıkarmanın hazırlığındadır.

Payitaht'taki afyon ticaretinin peşine düşen Fehim Paşa, Abdülhamid’in emri dışında hareket eder. Bunu fark eden Meyid, Fehim Paşa’dan şüphelenmeye başlar.

Selim Paşa, kızının mezar taşından alınan harfleri Sarayda görünce, Herzl’ın tuzağına düşer ve kızının ölüm emrini Paşalardan birinin verdiğinden emin olur. Adaleti sağlamak için Mahmud Paşa ile Sadrazamlık mevki için büyük bir yarışa girer.

Efsun’un planı işlemiş, Bidar Sultan, Pakize’yi Abdülkadir’le evlendirmeye niyetlenmiştir. Ancak, bu sırada Sabahattin’in Pakize’ye yaptığı evlenme teklifi ortalığın karışmasına neden olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 42. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz. 

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