Payitaht Abdülhamid 40.yeni bölüm fragmanı sürpriz gelişme Abdülhamid karısına ne yapacak

Sultan Abdülhamid'in hayatının anlatıldığı TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid 39.son böümü ile izleyici ekran başına kilitlemeyi bildi. Hareme düzenlenen saldırı sonrası heyecanla beklenen bölümde seyredenlerdentam not aldı. Peki şimdi ne olacak? Sarayın içindeki bu büyük hareketlilik nereye varacak? Payitaht Abdülhamid 39.son bölümün hemen ardından 'Payitaht Abdülhami 40.yeni bölüm fragmanı' ve 'Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı' aranmaya başladı bile. Gelin öcen Payitaht Abdülhamid 39.son bölüm özetine bir göz gezdirelim hemen ardından Payitaht Abdülhamid 40.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 39.SON BÖLÜM ÖZETİ; Abdülhamid, hareme düzenlenen saldırı sonrası öfkeden deliye döner. Derhal Hüseyin Paşa’nın bulunmasını emreder. Böylesi bir hainliğin cezası ölümdür! Bidar Sultan ağabeyinin yaptığı hainliğe bir türlü inanamamaktadır. Abdülkadir’den dayısını bulmasını ister. Bunu öğrenen Seniha Sultan durumu Sultan Abdülhamid’e bildirir. Bidar Sultan, ağabeyini kaçırtmak üzere aramaktadır!



Sarayın içinde ve dışında büyük bir hareketlilik vardır. Bütün Paşalarla ilgili jurnaller toplanırken, Abdülhamid, Payitaht sokaklarındaki tüm teşkilatların çökertilmesi için Murad’ı görevlendirir. Parvus ise Murad’ın ölüm emrini vermiştir. Murad’a ateş edilecekken Ahsen vurulur. Murad intikam ateşinden gözü kör olmuş halde, Parvus’un tuzağına düşer ve Ahsen’i vuran kişiyi değil, başka birini vurur. Vurduğu kişi yüzünden uluslararası bir krize yol açar ve Murad idam cezasına çarptırılır.



Hayatlarını birleştirmek için hazırlık yapan Ahsen ve Murad’ın hayatları birlikte mi sona erecek? Kemalettin, Düyun çetesi tarafından kaçırılan Hatice’yi kurtarabilecek mi? Hüseyin Paşa’ya önce Bidar Sultan mı yoksa Abdülhamid mi ulaşacak? Abdülhamid, karısının Hüseyin Paşa konusundaki hamlesini öğrenince ne yapacak? Payitaht Abdülhamid yeni bölümleri ile her Cuma saat 20.00'de TRT 1'de

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 40.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; Henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.