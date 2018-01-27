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Payitaht Abdülhamid 36.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

Payitaht Abdülhamid 36.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

Payitaht Abdülhamid 36.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 2 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid 36.yeni bölümünde neler olacak? TRT'de yayınlanan son bölümüyle ekrana gelen Payitaht Abdülhamid 36.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 13:53 - Güncelleme: 27-01-2018 00:10

TRT 1'de cuma günleri ekrana gelen Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümü merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid son bölümde Abdülhamid ile Karaso karşı karşıya geldi.

Payitaht Abdülhamid yayınlanan son bölümde, Parvus saklandığı delikten çıkamayınca Abdülhamid’i alt etmek için karşısına Karaso’yu çıkardı. Demir yolu ve petrol anlaşmasında karar hisselerini almak için Abdülhamid’in paraya ihtiyacı vardı. Parvus önce Abdülhamid’in beklediği paranın önünü kesti. Abdülhamid başka bir yol bulmaya çalıştı. Parvus bu kez de Hüseyin’i öne sürdü. Onun yardımıyla Abdülhamid’in beklentilerini boşa çıkardı. Ancak Mahmud Paşa, Hüseyin Paşa’nın ipliğini pazara çıkaracak bir önlem aldı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 36.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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