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Paul Walker hayranlarını heyecanlı: 9 Ağustos'ta gösterimde

Paul Walker hayranlarını heyecanlı: 9 Ağustos'ta gösterimde

2013 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve hayranlarını yasa boğan başarılı oyuncu Paul Walker'ın hayatı belgesel oldu.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 10:21 - Güncelleme: 07-08-2018 10:21

Hızlı ve Öfkeli serisiyle ün kazanan Walker'ın hayatının önemli dönemeçlerini konu alan I am Paul Walker adlı belgesel, 9 Ağustos'ta gösterime giriyor.

Filmin yapımcılığını üstlenen Network Entertainment Başkanı Paul Gertz, "I am" serisi kapsamında çekilen bu belgeselle, çok yetenekli bir oyuncu olan Walker'ın mirasını devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

I am Paul Walker adlı belgesel, henüz 40 yaşındayken hayata veda eden Paul Walker'ın sadece sinema kariyerine odaklanmıyor. Aynı zamanda oyuncunun, denize olan tutkusu ve Haiti depreminden sonra bölgede yaptığı yardım çalışmalarına da değiniliyor.

MUTLULUK ve HÜZÜN BİR ARADA OLACAK

Belgesel, oyuncunun hayranlarını çok heyecanlandırdı. Birçok hayranı onu özlediklerini ve beyazperdede görmekten büyük bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir hüzün duyacaklarını da sözlerine ekledi.

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