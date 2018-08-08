Paul Pogba'nın tatili kriz yarattı

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho ile problem yaşadığı için Barcelona ya da Juventus'a transfer olacağı konuşulan Paul Pogba'nın uzun tatili takımdaki gerilimi arttırdı. Buna rağmen Manchester United yönetimi Fransız yıldızı satmayacağını açıkladı.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 8 Temmuz'daki final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olan Fransa'nın yıldızı Paul Pogba İngiltere Premier Ligi'nin başlamasına sayılı günler olmasına rağmen uzun bir tatil yapmayı tercih etti. İngiltere'de transfer sezonunun bitmesine bir gün kala adı hala Barcelona ve Juventus ile anılan Paul Pogba'nın bu tavrı Manchester United'da keyifleri kaçırdı. Twitter

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Fransız yıldızın sezonun açılmasına kısa bir süre Dünya Kupası sonrası çıktığı tatili uzun tutması problem yarattı. Romelu Lukaku ve takım arkadaşları Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'nun antrenmanlara başlamaları isteğini yerine getirmelerine rağmen, verdiği partilerle ünlü olan 25 yaşındaki yıldızın başına buyruk davranması gerginliği arttırdı. Twitter

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Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile bir araya geldiği Los Angelas'ta verdiği havuz partisiyle gündem olan Pogba'nın bu tavrı Morinho ile geçen haftalarda gerilen ilişkisi için başka bir darbe oldu.

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