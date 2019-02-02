  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Paul George tek başına şov yaptı

Paul George tek başına şov yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Paul George'un skorer oyunuyla Miami Heat'i deplasmanda 118-102 mağlup etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 10:33 - Güncelleme: 02-02-2019 10:33

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Oklahoma City Thunder, sezonun 33. galibiyetini konuk olduğu Miami Heat'i 16 sayı farkla yenerek aldı.

Thunder'da Paul George 43 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyette baş rolü oynadı. Russell Westbrook ise 14 sayı, 14 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.

Bu sezon 26. kez kaybeden Heat'te Kelly Olynyk 21 sayı ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı, Hassan Whiteside 12 sayı ve 16 ribaunt ile mücadele etti.

Denver liderliğe uzandı
Denver Nuggets, konuk ettiği Houston Rockets'ı 136-122 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğe uzandı.

Sezonun 36. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Malik Beasley 35 sayı, Nikola Jokic 31 sayı, 13 ribaunt ve 9 asist, Torrey Craig 22 sayı, Monte Morris 18 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 22. maçını kaybeden Rockets'ta all-star James Harden 30 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kenneth Faried 23 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 20 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 100-92

New York Knicks-Boston Celtics: 99-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 102-118

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 128-112

Denver Nuggets-Houston Rockets: 136-122

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Paul George tek başına şov yaptı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro