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Patron konkordato ilan etti 3 milyon civciv yemsiz kaldı

Patron konkordato ilan etti 3 milyon civciv yemsiz kaldı

Konkordato talep eden Garip Tavukçuluk ve telef olma riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon civciv için Adana Valisi Mahmut Demirtaş devreye girdi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 11:28 - Güncelleme: 29-01-2019 11:28

Geçtiğimiz günlerde konkordato talep eden, bölgenin tavuk ihracatında önde gelen firması Garip Tavukçuluğun çalışanlarının mağdur ve 3 milyon civarındaki civcivlerin telef olmaması için Adana Valiliği devreye girdi.

Garip Tavukçuluk çalışanları, konkordato talebinin ardından yetkililere seslerini duyurmak için iş yeri önünde toplandı. İş yerlerinin kapanmamasını isteyen işçiler gözyaşı döküp birbirlerine sarılarak teselli olmaya çalıştı.

CHP'li vekiller Garip Tavukçuluğu ziyaret edip çalışanlarla görüştü
Haberi alan CHP’li milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ayhan Barut ve Sezgin Tanrıkulu firmaya gelip yetkililer ve işçilerle görüştü.

Görüşmelerin ardından birkaç telefon görüşmesi yaparak işçilere açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “İşletme sahibi ile görüştük. Çalışanlarına borçları olmadığını söyledi. Bu önemli bir şey. Çünkü Türkiye’de şirketler batınca işçinin parasını bırakır, banka parasını öderler. Doğru iş yapanlara teşekkür etmek lazım ama asıl takdiri siz kazandınız böyle bir günde iş yerinize sahip çıktınız” dedi.

"Vali bey, tedarikçilere yemlerin gönderildiğini söyledi"
Bulut, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür ettiğini belirterek, “Diğer bir teşekkürü Sezgin Tanrıkulu’na ediyorum. Bugün bir panel için buradaydı. Böyle bir olay olunca ‘ben de geleyim’ dedi. Sayın bakanı aradı ve onu araması önemli bir kapı açmış oldu. Arkasına da vali bey devreye girmiş oldu. Vali bey ilk adım olarak 3 milyon tavuğun çözüldüğünü tüm tedarikçilere yemlerin gönderildiğini söyledi” diye konuştu. İşverenlerinin yanında olan firma çalışanlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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Kaynak : İHA

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