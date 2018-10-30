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Patrikler Savaşı! Ukrayna bağımsızlık isteyince kavga çıktı

Patrikler Savaşı! Ukrayna bağımsızlık isteyince kavga çıktı

Ukrayna’nın Kiev Ortodoks Kilisesi başkanı Filaret Denisenko'nun, Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığının ilan edilmesi için İstanbul Patriğinin tarih açıklayacağını söylemesi üzerine Moskova Patriği Kirill, İstanbul Patriği Bartolomus’u sert bir şekilde uyardı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 15:53 - Güncelleme: 30-10-2018 15:53

MOSKOVA Patriği Kirill, 8. uluslararası Ortodoks medyasının “İman ve Kelime” konulu festivalinde yaptığı konuşmada "İstanbul Patriği, hiçbir kilise kuralına dayanmadan kendi başına Ekümenik Konseyi toplama kararı aldı” dedi. Onun böyle bir hakkı olduğu hiçbir yerde belirtilmiyor” dedi.

EKÜMENİK TOPLANACAK?
Geçen hafta, Ukrayna’nın Kiev Ortodoks Kilisesi başkanı Filaret Denisenko, Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığının ilan edilmesi için İstanbul Patriği Bartolomus’un Ekumenik konseyin toplanma tarihini açıklayacağını söylemişti.

MOSKOCVA 'ORTAK AYİN HARAM'
Ekim ayı başında İstanbul Patriği Bartelemus’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus kilisesinden bağımsızlığını ilan etmeye hazırlandığı sırada Rus Patriği Kirill de İstanbul Patriği ile ortak ayin yapmanın haram olduğunu ilan etmişti.

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