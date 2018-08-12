Patlıcan yerken dikkat! Sakın bunu yapmayın

Patlıcanlar, aslen Hint kıtasına özgü olan ve dünya çapında farklı mutfaklarda bulunan sebze çeşitlerindendir.

Patlıcanlar, aslen Hint kıtasına özgü olan ve dünya çapında farklı mutfaklarda bulunan sebze çeşitlerindendir. Bu mor veya siyah parlak sebzeler, normal tarımda önemli ölçüde daha küçük olsa da, yabani çeşitlerde bir ayak uzunluğundan daha fazla büyüyebilirler. Patlıcanlar Türk mutfağındaki birçok yemekte kullanılmaktadır.





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Patlıcan sebzesi yemekleri lezzetlendirmekle kalmaz aynı zamanda sağlık açısından da çeşitli faydalar sağlamaktadır. İşte sağlığımıza olan çeşitli etkileri ile patlıcanın faydaları… Patlıcanın sağlığımıza çeşitli faydaları bulunmaktadır. Patlıcanın faydalarını kısa bir şekilde özetleyecek olursak; kemik erimesini önlemek, kansızlığı gidermek, kilo vermeye yardımcı olmak, şeker hastalığı riskini düşürmek gibi çeşitli faydaları bulunmaktadır.





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Lif, mide-bağırsak sağlığı ve düzenli bağırsak hareketleri için patlıcan gereklidir. Dışkınızı toplar, böylece sindirim sisteminiz daha rahat bir şekilde çalışır. Patlıcan aynı zamanda lif, besinlerin emilimini ve gıdaların işlenmesini kolaylaştıran gastrik sıvıların salgılanmasını da sağlar. Patlıcanın içerisinde yer alan lif miktarı aynı zamanda kalp hastalıklarında da azalma ile ilişkilendirilmiştir, çünkü ateroskleroz , kalp krizi ve felç ile sonuçlanan arterleri ve damarları tıkayabilen kötü LDL kolesterolünü ortadan kaldırır .

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