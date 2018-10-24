Patlayan lastik anne ve bebeğini havaya savurdu

Oto tamircide şişirilip daha sonra öylece bırakılan lastik bir anda basınçla patlayınca anne ve 1 yaşındaki bebeğini havaya savurdu. Çin'de Hubei eyaletinin Munjange şehrinde gerçekleşen olay tamirhanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Soruşturmaya göre patlamanın nedeni, oradaki işçinin lastiğe hava veren valfi kapatmayı unutması sonucu meydana geldi. Lastik aşırı şişme sonucu yırtıldı ve patladı. Anne ve bebeğinin hafif şekilde yaralandığı bilgisi verildi.