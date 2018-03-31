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Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

Ankara'da yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan tır şoförü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 06:59 - Güncelleme: 31-03-2018 06:59

Başkentte, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı tır şoförü öldü. Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki 01 DRD 83 plakalı oksijen tüpü yüklü tırın lastiği patladı.

Tırı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki 34 SJ 3775 plakalı otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı.

Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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