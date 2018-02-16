Patlarsa 100 milyon kişi ölebilir!

Deniz dibindeki engebeleri inceleyen uzmanlar, kubbenin giderek büyüdüğü ve bu sürecin Çin, Güney ve Kuzey Amerika’nın kıyılarına ulaşabilecek bir tsunaminin oluşmasına yol açacak güçlü püskürmeyle tamamlanabileceği sonucuna vardı. Püskürme sonucunda Japonya’nın bazı kısımlarında ‘volkanik kışa’ yol açacak muazzam bir kül kütlesinin de havaya atılacağını öngören bilimciler, ancak yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 100 yıl içerisinde böyle bir olayın gerçekleşme oranının yüzde 1’i aşmadığına dikkat çekti.