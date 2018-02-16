Patlarsa 100 milyon kişi ölebilir!

Kobe Üniversitesi’nden jeologlar 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilecek bir süper yanardağ buldu.

Patlarsa 100 milyon kişi ölebilir!

Japonya'daki Kobe Üniversitesi’nden jeologların, ülkenin güney kıyılarında su altında oluşan ve 34 kilometreküp büyüklüğünde magma hazinesine sahip bir süper yanardağa rastladıkları duyuruldu. Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan yanardağın patlamasının yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği belirtildi.

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Patlarsa 100 milyon kişi ölebilir!

Habere göre bilimciler, 7.3 bin yıl önce patlayan ve Japonya’nın güneyinde tüm bir uygarlığın yer yüzünden silinmesine neden olan devasa bir volkanın oluşturduğu Kikai Kalderası’nı incelerken yanardağın içinde 10 kilometre yarıçapında ve 600 metre yüksekliğinde magma dolu bir kubbeye rastladı.

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Patlarsa 100 milyon kişi ölebilir!

Deniz dibindeki engebeleri inceleyen uzmanlar, kubbenin giderek büyüdüğü ve bu sürecin Çin, Güney ve Kuzey Amerika’nın kıyılarına ulaşabilecek bir tsunaminin oluşmasına yol açacak güçlü püskürmeyle tamamlanabileceği sonucuna vardı. Püskürme sonucunda Japonya’nın bazı kısımlarında ‘volkanik kışa’ yol açacak muazzam bir kül kütlesinin de havaya atılacağını öngören bilimciler, ancak yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 100 yıl içerisinde böyle bir olayın gerçekleşme oranının yüzde 1’i aşmadığına dikkat çekti.

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Patlarsa 100 milyon kişi ölebilir!

Japonya'daki Kobe Üniversitesi’nden jeologların, ülkenin güney kıyılarında su altında oluşan ve 34 kilometreküp büyüklüğünde magma hazinesine sahip bir süper yanardağa rastladıkları duyuruldu. Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan yanardağın patlamasının yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği belirtildi.

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