Patlamaya hazırdı! Son anda vatandaş farketti

ADANA'da dün akşam saatlerinde, yakınındaki nöbetçi eczaneye el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenen Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin arkasında pet şişe halinde patlamamış ses bombası bulundu.

Alınan bilgiye göre Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, polis karakolunun arka tarafındaki elektrik direğinin altına bırakılmış, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişeyi görünce, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

BOMBA İMHA UZMANI GELDİ: Polis ekipleri, direğin altına bırakılan pet şişe içerisindeki maddenin ses bombası olduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alan bomba imha ekipleri, pet şişe halindeki ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu.

EYP İLE AYNI TİPTE: Tespit edilen ses bombasının, dün akşam polis merkezinin 50 metre uzağındaki eczaneye atılan EYP ile aynı tipte olduğu belirtildi. Ses bombasını incelemek için el koyan polis ekipleri soruşturma başlattı.