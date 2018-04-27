Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Erzurum’da otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Paşalar Caddesi mevkiinde Yenişehir istikametine giden bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canlarını ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan patenli gençler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde adeta tehlike saçtı. Uzun süre bu şekilde ilerleyen patenli gençler yanından geçen sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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