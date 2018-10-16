Patatesli mücver nasıl yapılır? Patatesli mücverin malzemeleri nelerdir? Bugün siz okurlarımız için elmaelma.com pratik, lezzetli ve sağlıklı bir tarifini hazırladık. Doyurucu olmasıyla da pek çok sofrada baş köşeyi alacak olan bu tarifimize bayılacaksınız.

Malzemeler listesi şöyle: 4 adet orta boy patates, 1 adet küçük boy soğan, 8 dal maydonoz, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı beyaz peynir

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin ve bir tülbent veya süzgeç yardımıyla suyunu süzün. Bir kaba alın. Soğanları ve maydanozları ince ince doğrayıp patatesle buluşturun.Yumurtayı, beyaz peyniri ve dilediğiniz baharatları ekleyip güzelce karıştırın.Önceden ısıttığınız 200° derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın. Mücveri arada sırada çevirmekte fayda var.Mücveriniz kızardıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: elmaelma.com