  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Patatesli mücver nasıl yapılır?

Patatesli mücver nasıl yapılır?

Mücveri sevenler patatesli mücveri denemeye ne dersiniz! Hem leziz hem de pratik bir ara sıcak olan patatesli mücver nasıl yapılır sorusunu elmaelma.com'un patatesli mücver tarifiyle yanıtladık.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-10-2018 03:30 - Güncelleme: 16-10-2018 03:30

Patatesli mücver nasıl yapılır? Patatesli mücverin malzemeleri nelerdir? Bugün siz okurlarımız için elmaelma.com pratik, lezzetli ve sağlıklı bir tarifini hazırladık. Doyurucu olmasıyla da pek çok sofrada baş köşeyi alacak olan bu tarifimize bayılacaksınız. 

Malzemeler listesi şöyle: 4 adet orta boy patates, 1 adet küçük boy soğan, 8 dal maydonoz, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı beyaz peynir 

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin ve bir tülbent veya süzgeç yardımıyla suyunu süzün. Bir kaba alın. Soğanları ve maydanozları ince ince doğrayıp patatesle buluşturun.Yumurtayı, beyaz peyniri ve dilediğiniz baharatları ekleyip güzelce karıştırın.Önceden ısıttığınız 200° derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın. Mücveri arada sırada çevirmekte fayda var.Mücveriniz kızardıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: elmaelma.com

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Patatesli mücver nasıl yapılır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro