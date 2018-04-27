Patatese benziyor ama alakası yok cinsel gücün birebir devası

Patatese benziyor ama patates değil. Bu önemli mi hayır. Çünkü öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor. Patatese benzer yumru bir sebze olan yer elması birçok hastalığa iyi geldiği gibi cinsel hayata da katkı sağlıyor. Hadi gelin yer elmasının faydaları nelermiş bir bakalım

Patatese benziyor ama alakası yok cinsel gücün birebir devası

Patatese benziyor ama patates değil. Bu önemli mi hayır. Çünkü öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor. Patatese benzer yumru bir sebze olan yer elması birçok hastalığa iyi geldiği gibi cinsel hayata da katkı sağlıyor. Hadi gelin yer elmasının faydaları nelermiş bir bakalım

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Patatese benziyor ama alakası yok cinsel gücün birebir devası

YER ELMASININ FAYDALARI NELERDİR; Özellikle kadınlar için mucizevi özellikler gösteren yer elması anne sütünü arttırıyor, kadınlık hormonlarını güçlendiriyor. Cinsel isteği ise ateşliyor. A, C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengin olan yer elmasının sağlığa yararlarından bazıları şöyle:


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Patatese benziyor ama alakası yok cinsel gücün birebir devası

Vücut direncini ve cinsel gücü arttırır. İçerdiği besin değerleri ile kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü arttırmaya yardımcıdır. Emziren anneler için de faydalıdır. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir.



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Patatese benziyor ama alakası yok cinsel gücün birebir devası

Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Romatizma, nikris ağrılarını hafifletir. Basur şikayetlerini azaltır.


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