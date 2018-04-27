Patatese benziyor ama alakası yok cinsel gücün birebir devası

Patatese benziyor ama patates değil. Bu önemli mi hayır. Çünkü öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor. Patatese benzer yumru bir sebze olan yer elması birçok hastalığa iyi geldiği gibi cinsel hayata da katkı sağlıyor. Hadi gelin yer elmasının faydaları nelermiş bir bakalım



