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Patates yüzünden görüşemediler!

Patates yüzünden görüşemediler!

KUZEY KORE medyası, ülkenin lideri Kim Jong-un'un geçen hafta Pyongyang'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelememesinin nedeninin Kim'in ülkenin kuzeyindeki bir bölgedeki patates tarlalarını ziyaret etmesi olduğunu ima etti.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 11:02 - Güncelleme: 10-07-2018 11:08

Kuzey Kore medyası genelde ülkenin liderinin yaptıklarını haber bültenlerinde ilk sırada ya da gazetenin ilk sayfasından vermesiyle biliniyor.  

Ancak Kim'in, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'unun ülkenin başkenti Pyongyang'ı ziyaret ettiği tarih de dahil olmak üzere 7 gündür manşetlerden uzak kalması, Kuzey Kore liderinin bu ziyaret sırasında nerede olduğu ile ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Bu gizem, resmi haber ajansı KCNA'nın Kim'in Pompeo'unun ziyareti sırasında ülkenin kuzeyindeki Çin sınırında bulunan Samjiyon bölgesinde yaptığı 'saha teftişi' hakkında en az 3 adet haber yayımlamasıyla bozuldu.

''PATATES ÜRETİMİNİN KALİTESİNİ YÜKSELTİN''
AFP'de yer alan habere göre daha önceki 'saha teftişlerine' oranla daha ayrıntılı bilgilerin verildiği ziyaret sırasında Kim, bölgede bulunan Junghung patates çiftliğini denetledi.

KCNA'ya göre Kim çalışanlara 'yüksek verimli patates türlerinin ekilmesi, lezzetli patates türlerinin yetiştirmesi, işlenmiş patates gıdalarının üretimi sırasında kaliteyi korumaları ve böylece patates üretiminin kalitesini yükseltmeleri' talimatını verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 11:17 Başkana bak ne anlar başkanlıktan gitmiş tarları geziyor Sarayda Şatafatlı davetler Uçakla her gün bir Ülke gezmeler varken adamın yaptığına bakın...... Sayın KIM Jong Bizde Patatesi Eset'ten alıyoruz ne haber.

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  • Misafir 10 Temmuz 2018 11:43 :)) ulan ne çok zorunuza gidiyor değil mi! patlasanızda çatlasanızda gebersenizde REİS BAŞKAN oldu

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