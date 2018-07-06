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Patates ve soğan ucuzladı bu kez sarımsak uçtu

Patates ve soğan ucuzladı bu kez sarımsak uçtu

15 gün önce kilosu 6 liradan satılan soğan Muğla pazarında 1-2 liradan, patates ise 1,5 lira ile 2,5 lira arasında alıcı buldu.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:47 - Güncelleme: 06-07-2018 15:47

Muğla halk pazarında 15 gün önce kilosu 6 liraya kadar çıkan soğan 1-2 lira arasında alıcı bulurken, patates de 1,5 lira ila 2,5 lira arasında alıcı buldu. Yeni ürün hasadının başlamasıyla normale dönen fiyatlar ile üç haftalık bir aranın ardından tüketici tarafından alıcı buldu. Ürünlerin küçüklüğü ve büyüklüğüne göre fiyatlar belirlenirken, eski ve yeni ürünlerde de fiyatlar değişik gösterdiğini belirten pazar esnafı, fiyatların önümüzdeki süreçte yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile daha düşeceğini açıkladı.

SARIMSAK 10 TL'YE ÇIKTI

Patates ve soğandaki ucuzlamanın aksine pazarda sarımsak fiyatları yükseldi. 5-7 liradan satılan sarımsağın kilosu 10 TL’ye çıkarken, kış sezonunda kilosu 1-2 liradan satılan limon fiyatları da 8 TL’ye çıktı.

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