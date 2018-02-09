Patates suyu tam bir şifa deposu

İçeriğindeki yüksek karbonhidrattan ötürü diyetlerde tercih edilmese de sağlığımıza hiç bilmediğiniz faydaları var!

Patates suyu tam bir şifa deposu

Patates, ülkemizde de oldukça sevilen ve faydaları saymakla bitmeyen bir sebzedir. İçeriğindeki yüksek karbonhidrattan ötürü diyetlerde tercih edilmese de sağlığımıza hiç bilmediğiniz faydaları var! TAM BİR ŞİFA DEPOSU Böreklerden salatalara, her yerde kullandığımız patatesin, çiğ kullanıldığında faydalarının daha farklı olduğu saptanmıştır. Sizler için çiğ patates suyunun faydalarını araştırdık!

111
Patates suyu tam bir şifa deposu

Patates suyu, vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer ve safranın temizlenmesinde etkilidir. Patates suyunun diğer bir faydası da idrar yollarında taş oluşumlarını engelleyebilmesidir. Patates suyunun bilinmeyen faydalarından biri ise kaşıntı, isilik ve diğer cilt sorunlarında da etkili olmasıdır. Yatıştırıcı özelliği bulunan patatesin cilt kuruluğunu giderdiği ve kuruluğun yaratmış olduğu batma hissinin de ortadan kalkmasına yardımcı olur.

211
Patates suyu tam bir şifa deposu

Bel, sırt ve eklem ağrılarını önleme ve giderme yönünden etkili olan patates suyu, iyi bir antiflamatuardır. Vücut dolaşımları için de oldukça iyidir. Kabızlık, ishal, şişkinlik, mide yanması ve hazımsızlık sorunları ortadan kaldıran patates, sindirime oldukça faydalı bir besindir. Sabahları bir bardak çiğ patates suyunun reflü hastalarına iyi geldiği yönünde çalışmalar vardır.

311
Patates suyu tam bir şifa deposu

Patates suyunun diğer bir faydasıysa saç köklerini yenileyerek daha gür ve sağlıklı saçlar elde etmenize olanak sağlamasıdır. Patates suyunun iyi etki etmesini istiyorsanız yumurta akı ve bal ile karıştırarak saçınıza uygulayın. Yarım saat sonra şampuan yardımıyla durulayın. Demir ve folik ait içeren patates, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde görevli olan maddeler içerir. Bu sayede anemi oluşumunun da önüne geçmiş olur.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat