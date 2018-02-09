Patates suyu tam bir şifa deposu

Patates, ülkemizde de oldukça sevilen ve faydaları saymakla bitmeyen bir sebzedir. İçeriğindeki yüksek karbonhidrattan ötürü diyetlerde tercih edilmese de sağlığımıza hiç bilmediğiniz faydaları var! TAM BİR ŞİFA DEPOSU Böreklerden salatalara, her yerde kullandığımız patatesin, çiğ kullanıldığında faydalarının daha farklı olduğu saptanmıştır. Sizler için çiğ patates suyunun faydalarını araştırdık!
Patates suyu, vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer ve safranın temizlenmesinde etkilidir. Patates suyunun diğer bir faydası da idrar yollarında taş oluşumlarını engelleyebilmesidir. Patates suyunun bilinmeyen faydalarından biri ise kaşıntı, isilik ve diğer cilt sorunlarında da etkili olmasıdır. Yatıştırıcı özelliği bulunan patatesin cilt kuruluğunu giderdiği ve kuruluğun yaratmış olduğu batma hissinin de ortadan kalkmasına yardımcı olur.
Bel, sırt ve eklem ağrılarını önleme ve giderme yönünden etkili olan patates suyu, iyi bir antiflamatuardır. Vücut dolaşımları için de oldukça iyidir. Kabızlık, ishal, şişkinlik, mide yanması ve hazımsızlık sorunları ortadan kaldıran patates, sindirime oldukça faydalı bir besindir. Sabahları bir bardak çiğ patates suyunun reflü hastalarına iyi geldiği yönünde çalışmalar vardır.
Patates suyunun diğer bir faydasıysa saç köklerini yenileyerek daha gür ve sağlıklı saçlar elde etmenize olanak sağlamasıdır. Patates suyunun iyi etki etmesini istiyorsanız yumurta akı ve bal ile karıştırarak saçınıza uygulayın. Yarım saat sonra şampuan yardımıyla durulayın. Demir ve folik ait içeren patates, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde görevli olan maddeler içerir. Bu sayede anemi oluşumunun da önüne geçmiş olur.
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