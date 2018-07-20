  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Patates kızartmasını aldı diye martıyı dövdü! Polis onu arıyor

Patates kızartmasını aldı diye martıyı dövdü! Polis onu arıyor

İNGİLTERE'de polis, patatesi kızartmasını 'çaldığı için' martıya şiddet uygulayan 60lı yaşlardaki saldırganı arıyor. İngiltere'de martıları, vahşi kuşları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 09:05 - Güncelleme: 20-07-2018 09:05

The Times gazetesinin haberine göre, Salı günü Somerset'te yaşanan olayda 60lı yaşlardaki erkeğin, patates kızartmasını aldığı için martıyı döverken görüntülendi.

Videoyu çeken görgü tanığı Rachel Beer, saldırganın martıyı ayağından kavrayıp duvara savurduğunu söyledi.

Duvara sert çarpmasına rağmen hayatta kalan martı, sağlığının düzelmemesi üzerine veterinerde uyutuldu.

MARTIYI DUVARA ÇARPTI
Beer görüntüleri İngiltere'nin en büyük hayvan hakları vakfı RSPCA'ya gönderdi ve olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri için çağrıda bulunuldu.

Bölgede şeker dükkanı işleten Beer gördüklerini anlattı:

"Bir martının ciyakladığını gördüm sonra bir adamın tabağından patates kızartması aldı. Bir anda adam martıyı ayağından yakalıp duvara savurdu. Bir annenin 'Neden çocuğumun gözü önünde böyle bir şey yapıyorsun' diye bağırdığını duydum. Adam da 'Bu bir haşarat, çocuğuna haşaratları öğretmelisin' dedi."

Beer, olaya tanıklık eden çocukların bazılarının ağladığını söyledi. Beer, "Martı hemen ölmedi. Gözünün seğirdiğini görebiliyorduk. Yoldan geçen biri geldi ve veterinere götürdü. Martılar sorun olabiliyor ama böyle öldürmek çok yanlış" dedi.

İngiltere'de Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölge yasasına göre martıları, vahşi kuşları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor.

İngiliz polisi şüpheli hakkında bilgi sahibi görgü tanıklarının kendilerine başvurması çağrısında bulundu.

KUĞUYU KESİP YİYEN TÜRK'E PARA CEZASI
İngiltere'de 2014 yılı Haziran ayında Kent bölgesindeki Bennett Gölü kenarında bir kuğuyu kesip evine götürüp yiyen Türkiye kökenli bir kişiye para cezası verilmişti.

12. yüzyıldan kalma bir yasaya göre İngiltere'de kuğuların sahibi Kraliyet ailesi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Patates kızartmasını aldı diye martıyı dövdü! Polis onu arıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro