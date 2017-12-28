Pastanede iğrenç görüntü: Fare üzerilerinde geziyor!

İSTANBUL Ümraniye’de bir pastane vitrini... Vatandaşlar farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı.
Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, belediye ekiplerinin sabah saatlerinde pastaneyi mühürlediği öğrenildi.
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