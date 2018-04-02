Paskalya resimli mesajları-paskalya adetleri neler yapılır?

Paskalya adetleri nelerdir, paskalya geleneklerinde neler var, neler yapılır soruları merak konusu oldu. Hristiyanların kutsal bayramı olan paskalya günü Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin 3. gününden sonra dirilmesi olarak kutlanır. Bu günler boyunca evlerde paskalya çöreği pişilir, mumlar yakılır ve yumurtalar rengarenk boyanıp saklanır.

PASKALYA ADETLERİ: Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; yumurta (boyalı paskalya yumurtası) haşlanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Katolik Kiliselerinde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır.

Hıristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı. Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

PASKALYA BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ: Paskalya Bayramı’nda Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır. İşte ayrıntılar…

PASKALYA BAYRAMI NEDİR: Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan bir bayramdır. Kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. İsrailoğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade eder. Hıristiyanlar için en önemli bayram olan paskalya bayramında, İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak ne var ki Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Her yılın Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.