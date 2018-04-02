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Paskalya neden kutlanır, paskalya bayramı nedir 2018 tarihi

Paskalya neden kutlanır, paskalya bayramı nedir 2018 tarihi

Paskalya bayramı nedir, paskalya bayramı neden ve nasıl kutlanır, paskalya bayramında ne olmuş soruları merak konusu oldu. Hristiyanların kutsal günlerinden biri olan paskalya bayramı Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinden 3 gün sonra dirilişi için kutlanır ve net bir tarihi yoktur. Bu paskalya günleri boyunca çeşitli etkinlikler yapılır, kiliselerde ibadet edilir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 10:15 - Güncelleme: 02-04-2018 11:00

Paskalya nedir, paskalya bayramı neden kutlanır ve paskalya bayramının önemi nedir soruları merak edilmeye başladı.  Paskalya bayramı hristiyanların kutsak saydıkları bayramlardan günlerden biridir. Paskalya bayramı ne zaman sorusunu net bir yanıtı yoktur çünkü paskalya bayramı mart ayının son haftasında başlar, Nisan ayının ilk haftasına kadar devam eder. Paskalya bayramı Hristiyanlar için çok önemlidir çünkü Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinden 3 gün sonra dirilişi kutlanır. Paskalya bayramı boyunca kiliselerde çeşitli etkinlik ve dini törenler yapılır. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur. Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Hristiyan aileminin en kutsal günlerden biri kabul ettiği Paskalya Bayramı, doğu ve batı Hristiyan kültüründe farkı şekillerde kutlanabiliyor.

PASKALYA BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ: Paskalya Bayramı’nda Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır. İşte ayrıntılar…

PASKALYA BAYRAMI NEDİR: Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan bir bayramdır. Kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. İsrailoğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade eder. Hıristiyanlar için en önemli bayram olan paskalya bayramında, İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak ne var ki Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Her yılın Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR: Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur. Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN: Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir. Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü’nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

2018 PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN:  2018 yılında Paskalya Bayramı’nı batıdaki Katolikler 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklardır. 2017 yılında Paskalya Bayramı’nı Katolikler ve Ortodokslar beraber 16 Nisan 2017 tarihinde kutlamışlardır.

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