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Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde yeni gelişme

Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde yeni gelişme

Ehliyet ve pasaport hizmetleri 2 Nisan 2018'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tarafından yürütülmeye devam edecek. O tarihten sonra hizmetler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 09:31 - Güncelleme: 01-01-2018 10:15

Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 NİSAN 2018'E KADAR UZATILDI
Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.

Resmi Gazete'de, 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti.

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