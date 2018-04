Pasaport ücreti kaç para oldu 2018 pasaport yenileme randevusu alma

Pasaport randevusu nasıl alınacak, nufüs müdürlüğü online pasaport randevusu alma sayfası, pasaport harçları ve defter bedelleri 2018 yılında ne kadar oldu? Pasaport randevu işlemleri artık nufüs müdürlüklerinden yapılacak. Daha önce pasaport çıkarmak için birçok kuruma gitmek zorunda kalan vatandaşlar 2 Nisan'dan itibaren tüm pasaport evrak işlemlerini tek bir çatı altından yapabilecek. Ayrıca averilen imza ve parmak iziyle ehliyet, kimlik gibi belgelerde çıkarılabilecek. Peki Nufüs müdürlüklerine pasaport başvuru için giden vatandaşlar 108 TL ödeyecek.

Pasaport almak için başvurular nufüs müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

FİYATLARI BELLİ OLDU: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

UCRETLER BANKA ŞUBESİNE YATIRILACAK: Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.

PASAPORT DEFTER BEDELİ VE HARCI: Bordo pasaport alacakların pasaport defter bedeli ve pasaport harcı olarak devlete iki ödeme yapması gerekiyor.

Pasaport Harcı – Bunu işlem bedeli olarak düşünebilirsiniz. Hangi pasaporta başvurursanız başvurun işlem bedeli sabittir.

Pasaport Defter Bedeli – Cüzdan bedeli olarak bilinir. Bunu da pasaportun geçerlilik süresi için ödediğiniz bedel gibi düşünebilirsiniz. Pasaportun geçerlilik süresi artınca defter bedeli de artar.

PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: Her şeyden önce, TC kimlik numaranız nüfus kağıdınızda yazıyor mu? Eğer yazmıyorsa pasaporta başvuramazsınız. Önce Nüfus Müdürlükleri’de nüfus cüzdanınızı yenilemeniz gerekiyor. (Yurt dışındaysanız bağlı bulunduğunuz Dış Temsilcilik’te yapabilirsiniz) Nüfus cüzdanınızın ön yüzündeki bilgilerde herhangi bir eksiklik varsa kimliğinizi değiştirmeniz gerekiyor. Fakat bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğü’nden alabileceğiniz Geçici Kimlik Belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Eğer arka yüzündeki medeni hal, aile sıra no, cilt no, nüfusa kayıtlı mahalle ve köy hanesinin değişikliği söz konusuysa bu gibi durumlar başvuru yapmanıza engel değil.

Bordo pasaport (umumi pasaport) çıkarmak için gereken belgeler aşağıdaki gibi;

Nüfus Cüzdanının Aslı (Fotokopisini de bulundurmakta yarar var)

2 Adet Biyometrik Fotoğraf: Vesikalık fotoğraf olmaz, biometrik fotoğraf olması şart. Sizin bir şey yapmanız gerekmiyor, fotoğrafçıya gittiğinizde “pasaport için biometrik fotograf istiyorum” demeniz kafi. Onlar zaten biliyor ve sizi yönlendireceklerdir. Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilecek, beyaz ve desensiz fon kullanılacak ve 50×50 veya 50×60 mm ebatlarında olacak.

Pasaport Harcı ve Pasaport Bedeli Dekontları: 01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, talep edilen sürelerine göre alınacak defter ve harç bedellerinin ödendiğini belgelemek için dekontlar

*Eğer pasaport başvurusu reşit olmayan yada engelli bir birey için yapılıyorsa muvafakatname gerekir.

* Muvaffakatname çocuğun pasaport işlemlerinden haberiniz olduğunu ve izin verdiğinizi ifade eden bir belgedir.

* Reşit olmayanın ebeveynleri evliyse her ikisinin de muvaffakatname vermesi gerekir. Eğer boşanmışlarsa,sadece çocuğun velayetinin verildiği bireyin muvaffakatname vermesi gerekir.

*Ayrıca çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu kanıtlayan mahkeme kararının aslını da getirmesi gerekiyor. Pasaport engelli bir birey için çıkartılıyorsa kanuni temsilcileri kimse, onların muvaffakatname vermesi gerekir.

*Eğer, engelli birey 18 yaşından büyükse ve fiziksel engeli varsa kendisi pasaport başvurusunda bulunabilir eğer engeli zihinsel ise mahkeme tarafından vasi kararı istenir. Muvaffakatnameyi, noterlerde ya da İl ve İlçe Emniyet Müdrülükleri’ndeki pasaport bürolarında düzenletebilirsiniz.

Not: Ebevynlerden herhangi biri cezaevindeyse o kişinin muvafakatnamesi gerekmiyor. Fakat kişinin cezaevinde olduğuna dair cezaevi yönetiminden belge alınması gerekiyor.

Not: Ebevynlerden herhangi biri vefat etmişse de sağ olanın muvafakatı isteniyor.

VALİ ŞAHİN'DEN PASAPORT UYARISI: İstanbul Valisi Vasip Şahin pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı " diyen Şahin, pasaportarla ilgili uyarıda da bulundu. Şahin şunları söyledi: "Resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar."

