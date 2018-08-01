Parti çıkışı kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

90'ların en popüler müzik gruplarından Atomic Kitten'ın eski solisti Kerry Katona dün gece Londra'da bir partiye davetliydi. Parti çıkışı arkadaşlarıyla görüntülenen şarkıcı ve reality şov yıldızı Katona arabasına binince magazin bombasını patlattı. Partide birlikte eğlendiği kız arkadaşıyla arabaya binen ünlü şarkıcı alkolün de etkisiyle samimi pozlar vermeye başladı.

Bir süre sonra ikili kendilerini görüntüleyen objektiflere aldırmadan öpüşmeye başladı. Katona daha sonra şaşkın bir ifadeyle kameralara poz verdi. Alkolün verdiği etkiyle kendilerinden geçen ikili, magazin basınına malzeme vermekten kaçamadılar. İngiliz şarkıcının arkadaşıyla dudak dudağa yakalanması Katon'nın hayranları tarafından herhangi bir tepkiyle karşılanmadı.